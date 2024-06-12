Евдоким Петрович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдоким Петрович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Петр Иоакимович

Мать: Прасковья Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1827 О родившихся Гремячка 5 45 13 Евдоким Петр Якимов
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1846

Жена: Евдокия Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1846 О бракосочетавшихся Гремячка 5 64 22А Евдоким Петров нет 19 Петр Якимов 1827 Гремячка Авдотья Петрова 20 Петр Лазарев 1826 Гремячка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Арсентий Евдокимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1853 О родившихся Гремячка 5 71 10 Арсений Евдоким Петров нет Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агрипина Евдокимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Агрипина Евдоким Петров нет Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1859 О родившихся Гремячка 5 77 1 Елена Евдоким Петров нет Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агрипина Евдокимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Агрипина Евдоким Петров нет Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Марфа Евдоким Петров нет Авдотья (Евдокия) Петрова
Смерть
1887
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 493 Евдокия Петрова 60 Евдоким Петров 1827

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