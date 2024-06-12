Евдоким Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Петр Иоакимович
Мать: Прасковья Ивановна
1827 О родившихся Гремячка 5 45 13 Евдоким Петр Якимов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1846
Жена: Евдокия Петровна
1846 О бракосочетавшихся Гремячка 5 64 22А Евдоким Петров нет 19 Петр Якимов 1827 Гремячка Авдотья Петрова 20 Петр Лазарев 1826 Гремячка
Рождение ребёнка
1853
Сын: Арсентий Евдокимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
1853 О родившихся Гремячка 5 71 10 Арсений Евдоким Петров нет Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агрипина Евдокимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Агрипина Евдоким Петров нет Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
1859 О родившихся Гремячка 5 77 1 Елена Евдоким Петров нет Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агрипина Евдокимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Агрипина Евдоким Петров нет Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Марфа Евдоким Петров нет Авдотья (Евдокия) Петрова
Смерть
1887
1887 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 493 Евдокия Петрова 60 Евдоким Петров 1827