Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Петр Лазаревич
Мать: Анастасия Максимовна
1826 О родившихся Гремячка 5 44 16 Евдокия Петр Лазарев нет нет Лазаревы
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1846
Муж: Евдоким Петрович
1846 О бракосочетавшихся Гремячка 5 64 22А Евдоким Петров нет 19 Петр Якимов 1827 Гремячка Авдотья Петрова 20 Петр Лазарев 1826 Гремячка
Рождение ребёнка
1853
Сын: Арсентий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
1853 О родившихся Гремячка 5 71 10 Арсений Евдоким Петров нет Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агрипина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Агрипина Евдоким Петров нет Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
1859 О родившихся Гремячка 5 77 1 Елена Евдоким Петров нет Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агрипина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Агрипина Евдоким Петров нет Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Петрович
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Марфа Евдоким Петров нет Авдотья (Евдокия) Петрова
Смерть
Неизвестно