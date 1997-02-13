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Коротченко Григорий Никитович

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Место рождения

Михальчина Слобода

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

13.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: Коротченко Никита Павлович

Мать: Коротченко Меланья Фоминична

Михальчина Слобода
Рождение ребёнка
12.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротченко Нина Владимировна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротченко Нина Владимировна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.02.1997
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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