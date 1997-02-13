Коротченко Григорий Никитович
Место рожденияМихальчина Слобода
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти13.02.1997
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Михальчина Слобода
Рождение ребёнка
12.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротченко Нина Владимировна
Рождение ребёнка
10.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коротченко Нина Владимировна
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.02.1997