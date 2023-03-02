Коротченко (Какадей (Какадеева)) Меланья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченко (Какадей (Какадеева)) Меланья Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Какадей (какадеев) Фома Петров

Мать: Какадеева Василиса (Васса)

Рождение ребёнка
14.06.1916

Дочь: Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович

Рождение ребёнка
22.06.1924

Дочь: Турута Мария Никитична

Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1927

Сын: Коротченко Григорий Никитович

Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович

Михальчина Слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротченко Яков Никитович

Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович

Смерть
1962
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Старорусское кладбище