Коротченко (Какадей (Какадеева)) Меланья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1916
Дочь: Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1924
Дочь: Турута Мария Никитична
Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович
Рождение ребёнка
25.02.1927
Сын: Коротченко Григорий Никитович
Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович
Михальчина Слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротченко Яков Никитович
Отец ребёнка: Коротченко Никита Павлович
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
Старорусское кладбище