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Евдокия Гаврилова

Место рождения

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
02.07.1895 ст.

Муж: Ефим Павлов

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1896 ст.

Сын: Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1899 ст.

Сын: Ефимов Евсевий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1901 ст.

Дочь: Хиония Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1903 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно

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