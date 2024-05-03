Евдокия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1895 ст.
Муж: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
28.09.1896 ст.
Сын: Григорий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
18.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
08.04.1901 ст.
Дочь: Хиония Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
05.01.1903 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Смерть
Неизвестно