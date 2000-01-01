Михайлов Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Сергей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Михайлова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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