Горб Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Горб Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горб Данил Сергеевич
Мать ребёнка: Горб Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горб Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Горб Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горб Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горб Любовь