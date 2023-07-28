Пироженко / Пирожков / Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1896
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1896г.лист-181,зап.-88,ГАВО,Ф - И331-9-8
Крещение
26.06.1896
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Семен Иванович Шерстенев и Мария ГавриловнаПирожкова
Смерть
Неизвестно