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Пироженко / Пирожков / Андрей Дмитриевич

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1896

Отец: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич

Мать: Пироженко Анна Ивановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1896г.лист-181,зап.-88,ГАВО,Ф - И331-9-8
Крещение
26.06.1896
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Семен Иванович Шерстенев и Мария ГавриловнаПирожкова
Смерть
Неизвестно