Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Васса Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
родственная связь предположительная
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кубышкина (Предп Филиппова) Александра Егоровна / Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Славитино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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