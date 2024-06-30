Гильбух Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильбух Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
17.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР
Смерть
Около 2016

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