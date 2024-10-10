Захаров Тимофей Евстафьевич / Остафьевич 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Тимофей Евстафьевич / Остафьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Между 1855 и 1860

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Между 1823 и 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Захаров Евстафий / Остафий Захарович

Мать: Захарова Дарья Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - новорожденный Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты до... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860

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