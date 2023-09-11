Захаров Евстафий / Остафий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1813 и 1819 ст.
Дата смерти01.07.1891 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1813 и 1819 ст.
Отец: Захаров Захар Никитич
Мать: Захарова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Между 1829 и 1840
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Захаров Павел Евстафьевич / Остафьевич
Мать ребёнка: Захарова Дарья Афонасьевна
Упоминание
31.08.1840 ст.
В ИР 1840 возраст - 21, имя - Остафий, жена Дарья Афонасьевна, 29 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт ... Показать все
Бракосочетание
Между 1841 и 1845
Жена: Захарова Дарья Федоровна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 31, имя - Остафий, жена Дарья Федорова - 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Упоминание
1870 ст.
Возраст в Исповедных росписях 1870г. - 57 лет, жена - Дарья Федорова - 47 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все
Поручитель
28.10.1873 ст.
у Захарова Тимофея Матвеевича
Поручитель
02.02.1875 ст.
у Захарова Николая Матвеевича
Поручитель
29.10.1878 ст.
у Захарова Герасима Федоровича
Смерть
01.07.1891 ст.
дата погребения - 03.07.1891 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от старости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1891 год Фонд... Показать все