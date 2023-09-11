Захаров Евстафий / Остафий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Евстафий / Остафий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1813 и 1819 ст.

Дата смерти

01.07.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1819 ст.

Отец: Захаров Захар Никитич

Мать: Захарова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Между 1829 и 1840

Жена: Захарова Дарья Афонасьевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Захаров Павел Евстафьевич / Остафьевич

Мать ребёнка: Захарова Дарья Афонасьевна

Упоминание
31.08.1840 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 21, имя - Остафий, жена Дарья Афонасьевна, 29 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт ... Показать все
Бракосочетание
Между 1841 и 1845

Жена: Захарова Дарья Федоровна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 31, имя - Остафий, жена Дарья Федорова - 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф... Показать все
Упоминание
1870 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст в Исповедных росписях 1870г. - 57 лет, жена - Дарья Федорова - 47 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все
Поручитель
28.10.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
у Захарова Тимофея Матвеевича
Поручитель
02.02.1875 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
у Захарова Николая Матвеевича
Поручитель
29.10.1878 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
у Захарова Герасима Федоровича
Смерть
01.07.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 03.07.1891 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от старости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1891 год Фонд... Показать все
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