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Корсун Петр Корнеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

03.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Корсун Корней Иосифович / Осипович /

Мать: Евфросиния Якимовна

Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Корсунова Пелагея Демидовна

Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна

Смерть
03.01.1914
Причина смерти: Болезнь-воспаление почек | Троицкая церковь , м/к 1914г.лист № 40,зап. № 2, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Похороны
Неизвестно