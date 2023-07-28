Корсун Петр Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти03.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея Демидовна
Смерть
03.01.1914
Причина смерти: Болезнь-воспаление почек | Троицкая церковь , м/к 1914г.лист № 40,зап. № 2, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Похороны
Неизвестно