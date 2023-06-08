Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Трусов Самсон Филиппович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трусова Анна Самсоновна
Отец ребёнка: Трусов Самсон Филиппович
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Сын: Трусов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Трусов Василий Самсонович
Смерть
Неизвестно