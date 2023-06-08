Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Трусов Павел Самсонович

Отец ребёнка: Трусов Самсон Филиппович

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трусова Анна Самсоновна

Отец ребёнка: Трусов Самсон Филиппович

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
1934

Муж: Трусов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Трусов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Самсонович

Марьино, Архангельская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно