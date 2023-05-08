Медведева (Стось) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971
Отец: Стось Валерий Федорович
Мать: Стось Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.1992
Дочь: Медведева Кристина Анатольевна
Отец ребёнка: Медведев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.2004
Сын: Медведев Егор Анатольевич
Отец ребёнка: Медведев Анатолий Васильевич