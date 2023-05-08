Медведева (Стось) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Стось) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1971

Отец: Стось Валерий Федорович

Мать: Стось Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1992

Дочь: Медведева Кристина Анатольевна

Отец ребёнка: Медведев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.2004

Сын: Медведев Егор Анатольевич

Отец ребёнка: Медведев Анатолий Васильевич