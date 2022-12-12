Кудряшов Евдоким Никифорович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1934
Дочь: Кудряшова Екатерина
Мать ребёнка: Кудряшова Агафья
Военная награда
18.10.1944
За отвагу
Военная награда
22.07.1987
Орден Отечественной войны II степени
Ранение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
печник
Смерть
1992