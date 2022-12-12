Кудряшов Евдоким Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Евдоким Никифорович

Кудряшов Евдоким Никифорович

avatar

Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1912

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.11.1934

Дочь: Кудряшова Екатерина

Мать ребёнка: Кудряшова Агафья

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Военная награда
18.10.1944
За отвагу
Военная награда
22.07.1987
Орден Отечественной войны II степени
Ранение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
печник
Смерть
1992
Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close