Цыдыпылов Владимир Гомбожапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1978
Дочь: Аюшеева Аюна Владимировна
Мать ребёнка: Цыдыпылова Анна Хандуевна
Рождение ребёнка
14.07.1980
Сын: Цыдыпылов Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Цыдыпылова Анна Хандуевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007