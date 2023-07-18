Цыдыпылов Владимир Гомбожапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыдыпылов Владимир Гомбожапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1978

Дочь: Аюшеева Аюна Владимировна

Мать ребёнка: Цыдыпылова Анна Хандуевна

Рождение ребёнка
14.07.1980

Сын: Цыдыпылов Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Цыдыпылова Анна Хандуевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыдыпылова Анна Хандуевна

Смерть
2007