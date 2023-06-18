Хрунков Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1903
Дата смерти29.12.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1903
Отец: Хрунков Василий
Мать: Хрункова Анастасия
Рождение ребёнка
29.11.1926
Дочь: Алексеева Александра Степановна
Мать ребёнка: Хрункова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1940
Дочь: Миронова Алевтина Степановна
Мать ребёнка: Хрункова Елизавета Ивановна
Смерть
29.12.1976