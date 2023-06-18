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Хрунков Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1903

Дата смерти

29.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1903

Отец: Хрунков Василий

Мать: Хрункова Анастасия

Рождение ребёнка
29.11.1926

Дочь: Алексеева Александра Степановна

Мать ребёнка: Хрункова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1940

Дочь: Миронова Алевтина Степановна

Мать ребёнка: Хрункова Елизавета Ивановна

Смерть
29.12.1976