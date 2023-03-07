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(Бабина) Офимья

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Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бабинъ Емельянъ

Мать: Бабина Марина Васильева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Панфилъ

Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронъ (Ларионъ)

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