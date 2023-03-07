(Бабина) Офимья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Бабинъ Емельянъ
Мать: Бабина Марина Васильева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Панфилъ
Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Миронъ (Ларионъ)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронъ (Ларионъ)