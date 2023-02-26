Василий (Феофилактов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1842
Жена: Евдокия Павлова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1846
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1846
квартирующий в сельце Щедрино Рязанского учебного полка рекрут
Смерть
Неизвестно