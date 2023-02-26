Василий (Феофилактов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий (Феофилактов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1842

Жена: Евдокия Павлова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1846

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1846
квартирующий в сельце Щедрино Рязанского учебного полка рекрут
Смерть
Неизвестно
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