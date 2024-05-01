Шехирева Ирина Антипинична 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Ирина Антипинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Филип Ермолаевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шехирев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Шехирева) Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шехирева) Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Шехирева) Мавра Филипповна

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич

Смерть
После 1823

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