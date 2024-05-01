Шехирева Ирина Антипинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шехирев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Шехирева) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шехирева) Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Шехирева) Мавра Филипповна
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ермолаевич
Смерть
После 1823