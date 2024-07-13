Левченко Параскева Артемовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Рыбак (Левченко) Иустина Николаевна
Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Левченко Клеопатра Николаевна
Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Левченко Зиновия Николаевна
Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Левченко Спиридон Николаевич
Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Дочь: Левченко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович
Смерть
Неизвестно