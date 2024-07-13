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Левченко Параскева Артемовна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Николай Аввакумович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Рыбак (Левченко) Иустина Николаевна

Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Левченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Левченко Клеопатра Николаевна

Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Левченко Зиновия Николаевна

Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Левченко Спиридон Николаевич

Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Дочь: Левченко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Левченко Николай Аввакумович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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