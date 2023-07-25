Чоту-Оглу Кирилл Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чоту-Оглу Христофор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1890
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна
Рождение ребёнка
20.05.1898
Сын: Чоту-Оглу Иван Кириллович
Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чоту-Оглу (ифантопуло) Иван Кириллович
Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Черненченко Парфена Кирилловна
Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Кирилловна
Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Кирилловна
Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно