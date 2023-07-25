Чоту-Оглу Кирилл Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чоту-Оглу Кирилл Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чоту-Оглу Христофор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1890

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Рождение ребёнка
20.05.1898

Сын: Чоту-Оглу Иван Кириллович

Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чоту-Оглу (ифантопуло) Иван Кириллович

Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Черненченко Парфена Кирилловна

Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Кирилловна

Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Кирилловна

Мать ребёнка: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чоту-Оглу Анастасия Лефтерьевна

Смерть
Неизвестно