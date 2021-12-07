Шевченко Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1953

Дата смерти

07.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1975

Сын: Шевченко Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Шевченко Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.1980

Дочь: Шевченко Олеся Петровна

Мать ребёнка: Шевченко Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Зинаида Васильевна

Смерть
07.12.2021
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