Шевченко Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1953
Дата смерти07.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1975
Сын: Шевченко Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Шевченко Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1980
Дочь: Шевченко Олеся Петровна
Мать ребёнка: Шевченко Зинаида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2021