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Сулявъ Пахомъ
Сулявъ Пахомъ
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1782
Пол
Мужской
Отец
Сулявъ Андрей
1748 г.р.
Мать
Сулява Алена Андреева
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Сулявъ Андрей
Мать:
Сулява Алена Андреева
Рамодановка
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