Сулявъ Пахомъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулявъ Пахомъ

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Сулявъ Андрей

Мать: Сулява Алена Андреева

Рамодановка
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