Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дорогов? Трофим Никанорович
Отец ребёнка: Дорогов? Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1857
Сын: Дорогов? Дмитрий Никанорович
Отец ребёнка: Дорогов? Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1860
Сын: Дорогов? Кирилл Никанорович
Отец ребёнка: Дорогов? Никифор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно