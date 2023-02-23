Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Дорогов? Трофим Никанорович

Отец ребёнка: Дорогов? Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1857

Сын: Дорогов? Дмитрий Никанорович

Отец ребёнка: Дорогов? Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1860

Сын: Дорогов? Кирилл Никанорович

Отец ребёнка: Дорогов? Никифор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов? Никифор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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