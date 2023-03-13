Варворкинъ Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варворкинъ Дорофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Варворкинъ Аѳонасій

Мать: Варворкина Марія

Бракосочетание
09.01.1914

Жена: Варворкина Домна Прокопьева

Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Варворкина Домна Прокопьева

хуторъ Дмитревский
Рождение ребёнка
10.06.1918

Сын: Варворкинъ Петръ

Мать ребёнка: Варворкина Домна Прокопьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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