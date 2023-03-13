Варворкинъ Дорофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Варворкинъ Аѳонасій
Мать: Варворкина Марія
Бракосочетание
09.01.1914
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Варворкина Домна Прокопьева
хуторъ Дмитревский
Рождение ребёнка
10.06.1918
Сын: Варворкинъ Петръ
Мать ребёнка: Варворкина Домна Прокопьева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан