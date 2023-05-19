Руднева (Маркина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Маркина) Мария Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1877

Муж: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
19.11.1877

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
14.10.1879

Сын: Руднев Назар Гаврилович

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
16.03.1882

Дочь: Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
10.02.1885

Сын: Руднев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
20.08.1886

Дочь: Токарева Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
27.06.1889

Дочь: Гальченко Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Рождение ребёнка
17.09.1896

Дочь: Харитина Гавриловна

Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно