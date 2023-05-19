Руднева (Маркина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1877
Рождение ребёнка
19.11.1877
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
14.10.1879
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
16.03.1882
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
10.02.1885
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
20.08.1886
Дочь: Токарева Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
27.06.1889
Дочь: Гальченко Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Рождение ребёнка
17.09.1896
Дочь: Харитина Гавриловна
Отец ребёнка: Руднев Гавриил Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно