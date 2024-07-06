Богданов Пётр Васильевич 1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Пётр Васильевич

Богданов Пётр Васильевич

Место рождения

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня Тенинского прихода деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ВАСИЛЬЕВ БОГДАНОВ православный первым браком 31 год Того же прихода и деревни умершего крестьяни... Показать все
Бракосочетание
26.09.1908 ст.

Жена: Белкова Матрона Ивановна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.