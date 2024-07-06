Богданов Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня Тенинского прихода деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ВАСИЛЬЕВ БОГДАНОВ православный первым браком 31 год Того же прихода и деревни умершего крестьяни... Показать все
Бракосочетание
26.09.1908 ст.
Жена: Белкова Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно