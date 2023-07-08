Алексей Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Иосифов

Алексей Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Агрепена Иосифова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрепена Иосифова

Смерть
Неизвестно