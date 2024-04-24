Семанова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1845 ст.
Дата смерти25.05.1845 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1845 ст.
- № 2 о рождении 26 января 1845 года дочери Анны у крестьянина деревни Офролицкой Матфея Михайловича Семанова и законной жены его Дарьи Захаровны, оба православного вероисповедания. Крещена 26 января ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1845 ст.
Причина смерти: от родимца | - № 12 о смерти 25 мая 1845 года у крестьянина деревни Офролицкой Матфея Семанова дочери Анны, 4 месяца, «от родимца». Погребена 23 мая 1845 года.ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 12... Показать все