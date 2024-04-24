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Семанова Анна Матвеевна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.01.1845 ст.

Дата смерти

25.05.1845 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1845 ст.

Отец: Семанов Матвей Михайлович

Мать: Семанова (Резвая) Дарья Захаровна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 2 о рождении 26 января 1845 года дочери Анны у крестьянина деревни Офролицкой Матфея Михайловича Семанова и законной жены его Дарьи Захаровны, оба православного вероисповедания. Крещена 26 января ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.05.1845 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | - № 12 о смерти 25 мая 1845 года у крестьянина деревни Офролицкой Матфея Семанова дочери Анны, 4 месяца, «от родимца». Погребена 23 мая 1845 года.ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 12... Показать все

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