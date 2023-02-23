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Гордеева Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1907

Дата смерти

08.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1935

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
24.10.1938

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
03.05.1942

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович

Смерть
08.05.1971
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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