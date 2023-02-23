Гордеева Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1907
Дата смерти08.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1935
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
24.10.1938
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.05.1942
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Степанович
Смерть
08.05.1971
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область