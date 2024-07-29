Михаил Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Порфирьевич

Место рождения

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.07.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1859 ст.

Отец: Порфирий Филиппов

Мать: Агафья Ларионова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1877 ст.

Жена: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1879 ст.

Сын: Максим Михайлов

Мать ребёнка: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1880 ст.

Сын: Комаров Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1888

Сын: Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1893 ст.

Дочь: Евфимия Михайлова

Мать ребёнка: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.

Сын: Флор Михайлов

Мать ребёнка: Соломония Михайлова

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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