Михаил Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1859 ст.
Отец: Порфирий Филиппов
Мать: Агафья Ларионова
Бракосочетание
30.10.1877 ст.
Жена: Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
24.04.1879 ст.
Сын: Максим Михайлов
Мать ребёнка: Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
17.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
16.03.1888
Сын: Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
08.07.1893 ст.
Дочь: Евфимия Михайлова
Мать ребёнка: Соломония Михайлова
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.
Сын: Флор Михайлов
Мать ребёнка: Соломония Михайлова
Смерть
Неизвестно