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Демидовъ Андреянъ
Демидовъ Андреянъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1839
Пол
Мужской
Отец
Гавриловъ Герасимъ
1817 г.р.
Мать
Гаврилова (Власова) Маремьяна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1839
Отец:
Гавриловъ Герасимъ
Мать:
Гаврилова Маремьяна
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