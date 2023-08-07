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Ванин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ванин Иван Петрович

Мать: Ванина Дарья Козьмина

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Ванин Иван Семенович

Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кузьмина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ванин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванина Дарья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно