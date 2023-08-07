Ванин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ванин Иван Петрович
Мать: Ванина Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ванин Иван Семенович
Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кузьмина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Ванина Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ванина Дарья Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно