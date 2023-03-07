Сентюрина (Васильева) Анна
Место рождения
Дата рождения19.07.1891
Дата смерти20.08.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1891
Бракосочетание
11.02.1913
Муж: Сентюринъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.11.1922
Сын: Сентюрин Михаил
Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.03.1928
Дочь: Бучацкая Мария
Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.10.1931
Дочь: Перехватова Анастасия
Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сентюрин Иван
Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ
Смерть
20.08.1957