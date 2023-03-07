Сентюрина (Васильева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрина (Васильева) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1891

Дата смерти

20.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1891

Отец: Варворкинъ Васильевъ Никифоръ

Мать: Васильева Варвара Прокофьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1913

Муж: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1922

Сын: Сентюрин Михаил

Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Бучацкая Мария

Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1931

Дочь: Перехватова Анастасия

Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сентюрин Иван

Отец ребёнка: Сентюринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.08.1957
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