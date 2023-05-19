Аушев Михаил Савастьянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Анна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Некрасова Настасья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инвалидной командв солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно