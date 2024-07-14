Велентей Матрёна Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Велентей Матрёна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Василий Николаевич

Рождение ребёнка
03.10.1876 ст.

Дочь: Велентей Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.

Сын: Велентей Иван Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1881 ст.

Сын: Велентей Родион Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Николаевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1881
Покровское, Чернігівська область

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