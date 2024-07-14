Велентей Матрёна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1876 ст.
Дочь: Велентей Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.
Отец ребёнка: Велентей Василий Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1881 ст.
Сын: Велентей Родион Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Николаевич
Смерть
После 1881