Саволайнен (Корпелайнен) София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Корпелайнен) София Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1853

Дата смерти

12.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1878

Муж: Саволайнен Петр Иосифович

Рождение ребёнка
27.07.1879

Дочь: Остонен (Саволайнен) Анна Петровна

Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1882

Дочь: (Саволайнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1884

Сын: Саволайнен Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1888

Сын: Саволайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
12.02.1906

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