Саволайнен (Корпелайнен) София Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1853
Дата смерти12.02.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
27.07.1879
Дочь: Остонен (Саволайнен) Анна Петровна
Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
30.03.1882
Дочь: (Саволайнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
25.04.1884
Сын: Саволайнен Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович
Рождение ребёнка
05.03.1888
Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иосифович
Смерть
12.02.1906