(Crawshay) Sarah Louise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Crawshay) Sarah Louise

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Место рождения

Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom

Дата рождения

Около ?.05.1829

Дата смерти

13.05.1873

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.05.1829
Merthyr Tydfil,Glamorgan,Wales
Рождение
Около ?.05.1829

Отец: Crawshay William

Мать: Grawshay Isabella

Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Место жительства
1861
Смерть
13.05.1873
Caversham Park, Caversham, Oxfordshire, England
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