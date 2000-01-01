(Crawshay) Sarah Louise
Место рожденияMerthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Дата рожденияОколо ?.05.1829
Дата смерти13.05.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.05.1829
Merthyr Tydfil,Glamorgan,Wales
Рождение
Около ?.05.1829
Отец: Crawshay William
Мать: Grawshay Isabella
Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales, United Kingdom
Место жительства
1861
Смерть
13.05.1873
Caversham Park, Caversham, Oxfordshire, England