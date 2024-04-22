Скуратова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова Анна Федоровна

Место рождения

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Скуратова Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Скуратов Никифор Денисович

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Скуратов Антон Денисович

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Скуратова Мария Денисовна

Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Денис Епифанович

Смерть
1783
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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