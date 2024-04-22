Скуратова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Скуратова Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Скуратов Никифор Денисович
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Скуратова Мария Денисовна
Отец ребёнка: Скуратов Денис Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783