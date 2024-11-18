Власова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1873 ст.
Сын: Власов Илья Васильев
Отец ребёнка: Власов Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.07.1877 ст.
Отец ребёнка: Власов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно