Власова Параскева Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Василий Иванов

Рождение ребёнка
19.07.1873 ст.

Сын: Власов Илья Васильев

Отец ребёнка: Власов Василий Иванов

Стафурлово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1877 ст.

Сын: Власов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Иванов

Стафурлово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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