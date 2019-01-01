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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
71Стафурлово (Знаменское), с. вл.при прудах.201944214217Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Стафурлово5Наследники Подпоручика Елагина205940
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
118. Стафурлово, село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 507, церковь православная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Стафурлово637002321204434743758722сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Стафурлово Н. Н. Федорова вл. ус.6445—1122020¼СтафурловоКонный завод
Стафурлово село6447652472344812020—волостн. правл.Цер. дер., церк.-пр. шк. смеш., дом волостн. прав., кирп. зав.
Стафурлово, лесная дача крест. Позем. Банка лесная сторожка6470—42621211Стафурлово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329513Стафурловосело54°29'с.ш.39°32'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634433111с Стафурловосело