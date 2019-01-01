село Стафурлово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Стафурлово

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
71Стафурлово (Знаменское), с. вл.при прудах.201944214217Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Стафурлово5Наследники Подпоручика Елагина205940

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Якимовская волость
118. Стафурлово, село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 507, церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Екимовская волость
село Стафурлово637002321204434743758722сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Екимовская волость
Стафурлово Н. Н. Федорова вл. ус.64451122020¼СтафурловоКонный завод
Стафурлово село6447652472344812020волостн. правл.Цер. дер., церк.-пр. шк. смеш., дом волостн. прав., кирп. зав.
Стафурлово, лесная дача крест. Позем. Банка лесная сторожка647042621211Стафурлово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329513Стафурловосело54°29'с.ш.39°32'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Екимовское сельское поселение
61634433111с Стафурловосело

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