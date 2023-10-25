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Голобурдо Роман Владимировович
Голобурдо Роман Владимировович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.1987
Пол
Мужской
Отец
Голобурдо Владимир Мечиславович
1966 г.р.
Мать
Рогач Татьяна Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1987
Отец:
Голобурдо Владимир Мечиславович
Мать:
Рогач Татьяна Федоровна
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