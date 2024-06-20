Дубровина (Иванова) Параскева Агуреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1854 и 1856
Дата смерти01.07.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1876
Рождение ребёнка
02.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
16.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
19.02.1881 ст.
Сын: Дубровин Александр Васильев
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
07.10.1882 ст.
Дочь: Дубровина Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
02.04.1886 ст.
Сын: Дубровина Василий Васильев
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дубровин Александр Васильев
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
16.04.1891 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Рождение ребёнка
02.05.1894 ст.
Сын: Дубровин Николай Васильев
Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов
Смерть
01.07.1912