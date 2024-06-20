Дубровина (Иванова) Параскева Агуреева Между 1854 и 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Иванова) Параскева Агуреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1854 и 1856

Дата смерти

01.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1876 ст.

Сын: Дубровин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1878 ст.

Сын: Дубровин Федор Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1881 ст.

Сын: Дубровин Александр Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1882 ст.

Дочь: Дубровина Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1886 ст.

Сын: Дубровина Василий Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дубровин Александр Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1891 ст.

Сын: Дубровин Федор Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1894 ст.

Сын: Дубровин Николай Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.07.1912
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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