Кудымов Худымов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
До 01.03.1943
16-я армия (2-го формирования) Западный фронт.
красноармеец 212-й стрелковый Томашовский ордена Суворова полк 49-я стрелковая Рославльская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (2-го формирования) 16-я армия (2-го формирования) Западный фронт. ... Показать все
Смерть
Неизвестно