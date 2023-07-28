Кудымов Худымов Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымов Худымов Анатолий Васильевич

Кудымов Худымов Анатолий Васильевич

Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Военная служба
До 01.03.1943
16-я армия (2-го формирования) Западный фронт.
красноармеец 212-й стрелковый Томашовский ордена Суворова полк 49-я стрелковая Рославльская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (2-го формирования) 16-я армия (2-го формирования) Западный фронт. ... Показать все
Смерть
Неизвестно