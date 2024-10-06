Косолапова Евдокия Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапова Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Косолапов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
14.04.1875

Дочь: Косолапова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
12.06.1877

Дочь: Косолапова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Косолапов Иоанн/Иван Васильевич

Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
18.01.1884

Сын: Косолапов Макарий Васильевич

Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович

Рождение ребёнка
22.07.1892 ст.

Сын: Косолапов Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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