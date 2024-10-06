Косолапова Евдокия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Косолапов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович
Рождение ребёнка
14.04.1875
Дочь: Косолапова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович
Рождение ребёнка
12.06.1877
Дочь: Косолапова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Косолапов Иоанн/Иван Васильевич
Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович
Рождение ребёнка
18.01.1884
Сын: Косолапов Макарий Васильевич
Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович
Рождение ребёнка
22.07.1892 ст.
Сын: Косолапов Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Косолапов Василий Самсонович
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно