Ульяна Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Никифор Кузьмин
Отец ребёнка: Козьма Карпов
Бракосочетание
До 1713
Муж: Козьма Карпов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Григорий Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Карпов
Рождение ребёнка
11.07.1723 ст.
Дочь: Ефимия Кузьмина
Отец ребёнка: Козьма Карпов
Смерть
Неизвестно
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область