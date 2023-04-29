Ульяна Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1669 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Никифор Кузьмин

Отец ребёнка: Козьма Карпов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1713

Муж: Козьма Карпов

Рождение ребёнка
1719

Сын: Григорий Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Карпов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1723 ст.

Дочь: Ефимия Кузьмина

Отец ребёнка: Козьма Карпов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область