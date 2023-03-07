Чупина Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина Мария Никитина

Чупина Мария Никитина

avatar

Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.03.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1834 ст.

Отец: Чупин Никита Астафьев

Мать: Чупина Васса Дмитриева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). Лист 118 на ФС (лист 812 в книге). Д. Красноярская у Никиты Астафьева Чупина и жены его Вассы Дмитриевой родилась дочь Мария 28.03.1834г. Воспреемник - той же деревни крест... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close