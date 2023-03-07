Чупина Мария Никитина
Место рождения
Дата рождения28.03.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1834 ст.
Отец: Чупин Никита Астафьев
Мать: Чупина Васса Дмитриева
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). Лист 118 на ФС (лист 812 в книге). Д. Красноярская у Никиты Астафьева Чупина и жены его Вассы Дмитриевой родилась дочь Мария 28.03.1834г. Воспреемник - той же деревни крест... Показать все
Смерть
Неизвестно