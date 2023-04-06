Чупина Васса Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1823 ст.
170-9-55 (ГАТО, г. Томск). Лист 674 на ФС (лист 202 в книге). Поженились первым браком д. Красноярской крестьянина Астафья Чупина сын Никита и д. Шипуновой крестьянина Димитрия Басаргина с дочерью д... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1824
Сын: Чупин Осип Никитин
Отец ребёнка: Чупин Никита Астафьев
170-9-56 (ГАТО, г. Томск). Лист 846 на ФС (лист 68 оборот в книге). Д. Красноярской у крестьянина Никиты Чупина родился сын Осип 26.10.1824г. Воспреемник - брат его Федор. https://www.familysearch.o... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1834 ст.
Дочь: Чупина Мария Никитина
Отец ребёнка: Чупин Никита Астафьев
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). Лист 118 на ФС (лист 812 в книге). Д. Красноярская у Никиты Астафьева Чупина и жены его Вассы Дмитриевой родилась дочь Мария 28.03.1834г. Воспреемник - той же деревни крест... Показать все
Смерть
Неизвестно